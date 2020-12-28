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"АвтоВАЗ" уходит на зимние каникулы
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Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" приостановит производство с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на период корпоративного отпуска и новогодних праздников, сообщили... ПРАЙМ, 28.12.2020
автомобили, промышленность, новый год, автоваз, новости, промышленность, экономика, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САМАРА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" приостановит производство с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на период корпоративного отпуска и новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На АО "АвтоВАЗ" корпоративный отпуск запланирован с 28 по 31 декабря 2020 года. 11 января 2021 года с окончанием общероссийских новогодних каникул группа "АвтоВАЗ" возобновит производственную деятельность", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что на этот период также в корпоративный отпуск уйдут АО "Лада Запад Тольятти" и ООО "Лада Ижевск". "Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и праздников", — отметили в пресс-службе.