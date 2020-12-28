САМАРА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" приостановит производство с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на период корпоративного отпуска и новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Завод "Соллерс Форд" уходит в отпуск до 11 января

"На АО "АвтоВАЗ" корпоративный отпуск запланирован с 28 по 31 декабря 2020 года. 11 января 2021 года с окончанием общероссийских новогодних каникул группа "АвтоВАЗ" возобновит производственную деятельность", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на этот период также в корпоративный отпуск уйдут АО "Лада Запад Тольятти" и ООО "Лада Ижевск". "Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и праздников", — отметили в пресс-службе.