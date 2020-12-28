МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Аппарат Титова выступил за очередной пакет мер поддержки бизнеса

"Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент и бизнес-омбудсмен регулярно встречаются.

"В этом плане достаточно важная встреча — так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", — добавил Песков.