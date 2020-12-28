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Путин и Титов в понедельник обсудят положение дел в российском бизнесе
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства... ПРАЙМ, 28.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что президент и бизнес-омбудсмен регулярно встречаются.
"В этом плане достаточно важная встреча — так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", — добавил Песков.