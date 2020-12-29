МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В условиях, когда свою вакцину Запад Украине не предоставит, намерение властей отказаться от приобретения российской вакцины "Спутник V" может расцениваться как операция по уничтожению украинского народа, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Гинцбург рассказал о действии комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

"Если мы хотим реально выйти из этой ситуации с коронавирусом и нам нужна вакцинация в стране, я думаю, что мы все равно обязаны вернуться к российской вакцине. Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа", – подчеркнул Рабинович.

По его словам, народный депутат Виктор Медведчук проделал титаническую работу, договариваясь с Россией о вакцине для украинцев.

"Я думаю, что его две поездки в Москву, я думаю, что второй раз ему было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины, но тем не менее работа была проделана огромная. Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут", – отметил Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос вакцины от коронавируса не должен быть политизирован.

"Если сумели достать в России – пожалуйста, сумели достать еще где-то – тоже, пожалуйста. Но здесь вопрос намного глубже", — сказал он.

Рабинович напомнил слова президента Владимира Зеленского, что большая часть вакцин будет платная. "О бесплатной уже не говорят, раньше была бесплатная. Платная, только забыли сказать, по какой цене. По сравнению с российской вакциной, которую смогли бы купить все, то, что они предложат, я думаю, смогут купить только на Печерске. Надо понимать, о чем вообще идет речь", – сказал депутат.

Он указал, что таким образом готовится еще одна афера ценой жизней украинцев.

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