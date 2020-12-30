БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — ПРАЙМ. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter. Венесуэла вакцинирует "Спутником V" десять миллионов граждан

"Сегодня мы подписали контракт на первые 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", и Венесуэла предоставит ее всему населению бесплатно… Они должны прибыть в первом квартале следующего года. В следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует 10 миллионов человек", — сказал он.

Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам.

Читайте также:

В МИД Украины объяснили причину отказа от вакцины "Спутник V"