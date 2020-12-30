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Мадуро рассказал, когда вакцина "Спутник V" должна прибыть в Венесуэлу
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Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил... ПРАЙМ, 30.12.2020
спутник v, вакцина, коронавирус, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — ПРАЙМ. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter.
"Сегодня мы подписали контракт на первые 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", и Венесуэла предоставит ее всему населению бесплатно… Они должны прибыть в первом квартале следующего года. В следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует 10 миллионов человек", — сказал он.
Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам.
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