МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Объём автолизинговых сделок в ноябре в РФ вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стал рекордным в 2020 году — оформлено 25,4 тысячи единиц транспортной техники, сообщает агентство "Автостат".

"По итогам ноября в лизинг было оформлено 25,4 тысячи единиц автотранспорта. Это является максимальным показателем в нынешнем году. Кроме этого, объем автолизинга в прошлом месяце вырос на 34% по сравнению с результатом ноября 2019 года. При этом положительная динамика затронула все сегменты", — говорится в сообщении аналитиков. Названы автомобили с самыми надежными двигателями

Количество лизинговых сделок по легковым автомобилям увеличилось на 54%, до 17,3 тысячи единиц, грузовиков — на 2%, до 4,8 тысячи, по LCV — на 5%, до 2,6 тысячи. Объем покупок в лизинг автобусов тоже вырос – на 38%, до 642 экземпляров. При этом, юрлица за ноябрь приобрели в лизинг на 33% больше единиц автотранспорта, чем годом ранее — 21,8 тысячи, а физлица — на 44%, до 3,6 тысячи.

"Ранее наибольший показатель автолизинга в 2020 году был отмечен в сентябре (23,7 тысячи штук), а минимальным остается апрельский (9,1 тысячи штук)", — говорится в сообщении "Автостата".