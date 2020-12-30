МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Цены на куриные яйца и овощи в России с 22 по 28 декабря продолжили рост, но темп подорожания немного замедлился по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата.

"За период с 22 по 28 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали яйца куриные – на 2,3%", — сообщает ведомство. При этом в 46 субъектах РФ цены на яйца выросли на 0,1-2,3%, в 25 субъектах – на 2,5-4,4%, а в семи – на 4,5-13,9%. В трех регионах — Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе – цены не изменились, а в четырех — снизились на 0,3-2,2%. Российская торговля: покорных интернет ведет, строптивых - тащит

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%: в максимальной степени подорожали огурцы — на 6,3% и помидоры — на 6,2%, в минимальной степени — яблоки, на 0,6%", — указывает Росстат.

Неделей ранее, с 15 по 21 декабря, яйца в стране подорожали в среднем на 3,2%, огурцы — на 10%, а помидоры — на 6,4%.

Росстат также указывает, что среди остальных продуктов питания цены на мясо кур выросли на 0,9%, макаронные изделия подорожали на 0,6%, а цены на свинину, мороженую рыбу, пшеничную муку и вермишель выросли на 0,4%. Говядина, гречка и шоколадные конфеты подорожали на 0,3%, мясные консервы, маргарин, сметана, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов – на 0,2%.

Цены на рис и черный снизились на 0,2%, а на полукопченую колбасу, сливочное масло и пастеризованное молоко — остались на уровне предыдущей недели, уточняет ведомство.

С начала года подорожание сахара достигло 15,2%, огурцы и помидоры прибавили в цене 32,5% и 19,7% соответственно.

Гречка с начала года подорожала на 41,3%, картофель — на 33,8%, морковь — на 30,7%, рис — на 12,5%, яблоки — на 19,8%. Цены на муку с начала года выросли на 13,8%, макароны — на 12,1%, отмечает Росстат.