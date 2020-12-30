МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь после заключения поставщиками и торговыми сетями в середине декабря соглашений о стабилизации стоимости: цены на них с 22 по 28 декабря снизились еще на 0,7% и на 1,8% соответственно, следует из материалов Росстата. Помидоры и огурцы в России продолжают дорожать

С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар — на 64,5%.

Правительство в середине декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года.

Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов. Инфляция в России за неделю осталась на прежнем уровне

Данные статистического ведомства показывают, что масло и сахар после подписания соглашений действительно подешевели, причем цены на подсолнечное масло снизились до этого первый раз после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста: за неделю с 15 по 21 декабря — на 1% и на 3,2% соответственно, а в период с 22 по 28 декабря — еще на 0,7% и 1,8%, следует из материалов Росстата.

Цены на сахар-песок в 34 регионах РФ снизились на 0,1-1,5%, в 28 субъектах – на 1,6-2,9%, в 11 субъектах РФ – на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи регионах страны — не изменились.

В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах РФ подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах– на 1,5-4,9%. В семи — цены не изменились, но в 25 субъектах РФ цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%, сообщает Росстат.