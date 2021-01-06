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Техосмотр машин в России начнут снимать на камеру с 1 марта
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Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О... ПРАЙМ, 06.01.2021
авто, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
"Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", — говорится в документе.
Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.
В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.
Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".