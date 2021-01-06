МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Российскому авторынку предрекли трудности в новом году

"Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", — говорится в документе.

Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.

Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".