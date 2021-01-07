МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Около 70% россиян пользуются сервисами доставки для помощи старшим родственникам во время пандемии коронавируса, показало исследование сервиса "Ситимобил". На чем можно сэкономить в новогодние праздники

"Во время пандемии популярным способом заботы о близких стали услуги доставки — ими пользуются около 70% опрошенных", — рассказали РИА Новости в "Ситимобил". Исследование проводилось в декабре на основе данных более 1500 респондентов по всей России.

Так, 28% передают близким вещи, продукты и лекарства с помощью доставки, в том числе с такси, четверть (24%) заказывает родственникам на дом продукты и другие товары с помощью сервисов доставки. В новогодние праздники 10% россиян воспользовались доставкой, чтобы отправить подарки близким, с которыми не могли увидеться, и столько же — заказывали родным готовую еду на дом.

Почти треть участников исследования сообщили, что помогают своим старшим родственникам передвигаться во время пандемии по городу — подвозят на личном автомобиле, 23% респондентов заказывают родственникам такси, при этом 18% сообщили, что их родственники при необходимости пользуются общественным транспортом.

Исследование также показало, что 43% россиян, которые находятся в группе риска из-за возраста, стараются соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в магазин или к врачу, ещё 36% не выходят даже в магазин. Около 20% участников исследования поделились, что их старшие родственники не ограничивают свои социальные контакты, но носят маски и перчатки.

Треть участников исследования рассказали, что обеспечивают старших членов семьи продуктами и лекарствами и другим необходимым. Поддерживают родственников деньгами 27% россиян, а четверть помогает с бытовыми вопросами — отвозят к врачу, помогают с ремонтом или уборкой и так далее. При этом 15% респондентов стараются навещать родных как можно чаще самостоятельно, а 3% — наняли помощника.

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