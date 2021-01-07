МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Мировые пассажирские авиаперевозки в ноябре упали на 70,3% в годовом выражении из-за распространения коронавируса, которое вновь привело к принятию странами ограничительных мер, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Падение совсем немного замедлилось к показателю октября, который составил 70,6%. Объем международных пассажирских авиаперевозок в ноябре упал на 88,3%, внутренних — на 41%. Росавиация дала прогноз по восстановлению авиаперевозок

При этом, согласно данным IATA, самое сильное падение было зафиксировано в странах Ближнего Востока — на 84,5%. В Европе снижение составило 82,2%, в Африке — 75,6%, в Северной Америке — 67,6%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перевозки сократились на 84,5%, а в странах Латинской Америки — на 59,8%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в ноябре снизился почти вдвое к ноябрю 2019 года.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Темпы снижения грузовых авиаперевозок в мире в ноябре в годовом выражении ускорились до 6,6% после сокращение на 6,2% в октябре, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При этом, по данным IATA, самое сильное снижение показателя было отмечено в странах Латинской Америки — на 19,2%, в Европе — на 13,4%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 10,6%. На Ближнем Востоке показатель сократился на 2,3%, в Африке — на 2,6%. В Северной Америке был отмечен рост показателя на 5%. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок снизился на 9,9% в годовом выражении.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в ноябре вырос на 12,8% в годовом выражении.