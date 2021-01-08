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США отложили введение пошлин на сумки и косметику из Франции
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США приостанавливают введение 25-процентных пошлин на товары из Франции, сообщает торговое представительство США. В июле 2020 года сообщалось, что пошлины на сумму 1,3 миллиарда... ПРАЙМ, 08.01.2021
франция, сша, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США приостанавливают введение 25-процентных пошлин на товары из Франции, сообщает торговое представительство США.
В июле 2020 года сообщалось, что пошлины на сумму 1,3 миллиарда долларов вступят в силу 6 января. Это являлось ответной мерой на цифровые налоги, которыми во Франции, по мнению США, несправедливо обложили американские компании.
Как говорится в заявлении, введение пошлин откладывается для выработки скоординированного ответа в рамках аналогичных диспутов с другими странами.
Ранее сообщалось, что обложению пошлинами подлежала французская косметическая продукция и сумки.
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