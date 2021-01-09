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Филиппинский регулятор получил запрос на одобрение "Спутника V"
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования вакцины "Спутник V",... ПРАЙМ, 09.01.2021
вакцинация, коронавирус, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщает регулятор.
"Запрос на лицензирование экстренного использования "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, был получен 7 января", — сказано в заявлении регулятора.
В сообщении указано, что запрос был предварительно оценен и заявителю было дано указание прислать недостающие документы.
Также на рассмотрении регулятора сейчас находятся заявки компаний Pfizer/BioNTech и AztraZeneca.
Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году.
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