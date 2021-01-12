МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рост цен на яйца в России в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства, которое произошло на фоне удорожания кормовых культур, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Сахар начал дешеветь впервые с июня

Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в России в декабре 2020 года. По данным статистического ведомства, сильнее всего в стране за прошлый месяц подорожали куриные яйца (на 13,24% по сравнению с ноябрем), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%).

"Традиционное повышение цен на эту продукцию в декабре связано с сезонным фактором, а также ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур. Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", — указывает министерство.

При этом аграрное ведомство отмечает, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в России в последние годы отмечается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта. Так, ожидается, что производство яиц по итогам 2020 года увеличится на 0,4% и достигнет 45,1 миллиарда штук.

"По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц, и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — добавляется в сообщении.