МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В России наблюдается дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Дом.РФ" и ВЦИОМа. Назван новый рекорд цен на квартиры в новой Москве

В прошлом году на такие объекты недвижимости вырос спрос — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье. Это 23,2 миллиона семей, или 59%.

В то же время ликвидное предложение, то есть количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой, уменьшилось.

По словам гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко, росту спроса на индивидуальное жилье поспособствовали ситуация с коронавирусом и массовый переход на дистанционную работу. При этом, по его словам, сегодня далеко не все мечтающие о частном доме семьи могут его себе позволить.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков рассказал, что за минувший год объем предложения в сегменте благоустроенных домов сократился в среднем на 15–20%. В первую очередь с рынка выбыли объекты с хорошей транспортной доступностью и обеспеченные всей необходимой для постоянного проживания инфраструктурой.

"Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным — сформировался дефицит", — отметил специалист.

По данным "Авито Недвижимости", за прошедший год в России стоимость частного жилья — такого, как дачи, таунхаусы, коттеджи в среднем увеличилась на 7%.

В то же время, согласно исследованию, из 5 миллионов семей, которые в ближайшие три года планируют улучшить жилищные условия, у 3,6 миллиона нет средств на строительство или покупку частного дома.

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