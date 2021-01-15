МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса". Минэнерго дал прогноз по росту цен на топливо в 2021 году

Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций — это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" — это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.

"С апреля и до конца 2020 года пользователи заправились через сервис "Яндекс.Заправки" на 19,2 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.

"Действительно, пандемия и необходимость переходить на бесконтактные сервисы отразились на популярности "Яндекс.Заправок". С марта 2020 года доля водителей "Навигатора" (одного из приложений "Яндекса" — ред.), которые стали заправляться из машины, увеличилась в три раза… Люди всё чаще выбирают более безопасный и комфортный способ оплаты топлива", — уточнил он.

Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие", — резюмировали в пресс-службе.

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