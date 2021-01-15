МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" вслед за рядом других производителей поднял цены на свои машины с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, следует из обновленных прайс-листов компании. "АвтоВАЗ" выпустит на рынок четыре новых модели к 2025 году

Подорожание затронуло все модели, кроме Lada Niva. Так, Granta в кузове седан подорожала меньше всего — на 10 тысяч рублей в базовом исполнении и предлагается теперь по цене от 500 тысяч рублей, следует из прайс-листов компании. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) подорожала на 12-14 тысяч за трех и пятидверную машину соответственно и теперь стоит от 600 и 645 тысяч рублей.

Семейство машин Largus подорожало на 15 тысяч рублей — теперь пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей, Lada Xray стал дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).

Наибольшее подорожание затронуло семейство Lada Vesta, следует из прайс-листов. Так, Vesta в кузове седан стала дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей, универсал стал дороже на 31 тысячу (от 791 тысячи), а универсал в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.

В 2020 году Волжский автозавод пять раз поднимал цены на свои машины, но всякий раз это было лишь небольшое подорожание на уровне 1-2%.

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