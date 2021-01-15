ТБИЛИСИ, 15 янв — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian airways добавила дополнительный чартерный рейс из Тбилиси в Москву 24 января, стоимость билета составляет около 600 долларов, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее в авиакомпании заявили РИА Новости, что впервые после пандемии коронавируса в виде исключения были назначены временные чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван.

"Изначально последний рейс был запланирован 15 января, однако позже добавился еще один рейс — 20 числа. Теперь полететь в Москву можно еще и 24 января. Стоимость билета составляет 1980 лари (около 600 долларов) в один конец. Мы надеемся, что самолеты вскоре начнут летать регулярно и полеты будут постоянными", — сообщил представитель авиакомпании. Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев снизила перевозки пассажиров на 50,5%

В Грузии из-за коронавируса были закрыты границы и прекращено авиасообщение со всеми странами, авиакомпания Georgian airways при содействии правительства осуществляла специальные рейсы для возвращения граждан Грузии на родину. Позже грузинские власти разрешили возобновить регулярное сообщение с несколькими странами, но в основном с европейскими. Ограничение на международное регулярное авиасообщение в Грузии действует до 31 января, решение о том, будут ли авиационные власти продлевать дату или нет, будет связано с эпидситуацией в стране и в мире.

На данный момент Грузия закрыта для россиян. Для того, чтобы попасть в Грузию из России, необходимо иметь грузинское гражданство, вид на жительство, либо быть супругом гражданина Грузии. Что касается прямых рейсов между Грузией и РФ, то они были прекращены после антироссийских выступлений летом 2019 года, после чего авиакомпании начали осуществлять полеты между странами через транзитные остановки, такие как Ереван, Стамбул.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, число туристических поездок россиян в Грузию в 2020 году превысило 209 тысяч, однако это на 85,8% меньше по сравнению с 2019 годом.