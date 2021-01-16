КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Украина экспортировала уже 27,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2020-2021 маркетингового года, сообщается на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

"По данным Гостаможслужбы, по состоянию на 15 января Украина экспортировала 27,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. В разрезе культур на внешние рынки поставлено: пшеницы — 12,6 миллиона тонн; ячменя — 3,9 миллиона тонн; ржи — 1,7 тысячи тонн; кукурузы — 10,3 миллиона тонн", — сообщается на сайте министерства.

Кроме того, экспортировано муки 81,5 тысячи тонн в пересчете на зерно. На Украине сфера обслуживания переходит исключительно на украинский язык

Подчеркивается, что в общем зерновых, зернобобовых культур и муки экспортировано на мировые рынки 27,3 миллиона тонн.

По словам министра Игоря Петрашко, такие показатели "полностью соответствуют запланированной динамике", которая согласована с профильными ассоциациями.

Маркетинговый год в аграрной сфере — период, который начинается с месяца, в котором начинает поставляться (продаваться) отдельный вид продукции растениеводства соответствующего урожая, и заканчивается последним числом месяца, предшествующего месяцу, в котором начинает поставляться (продаваться) такой же вид продукции растениеводства следующего урожая.

На Украине маркетинговый год для зерновых культур начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего календарного года.

Ранее министерство сообщило, что украинские аграрии в 2020 году собрали 65,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году.

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