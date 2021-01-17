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Минцифры рассказало, что водителям разрешат не возить с собой права
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Минцифры планирует в этом году запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом, как пишет "Российская... ПРАЙМ, 17.01.2021
минцифры, водительское удостоверение, новости, технологии, бизнес, ит-бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Минцифры планирует в этом году запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом, как пишет "Российская газета", рассказал на Гайдаровском форуме замглавы ведомства Олег Качанов.
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", — приводит издание его слова.
По его словам, в этом году приложение планируется запустить в экспериментальном режиме в ряде российских субъектов — Качанов не стал уточнять, в каких именно.
Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами кабинетм министров. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ.
В конце августа сообщалось, что соответствующее приложение уже разработано и проходит сертификацию.
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