МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Минцифры планирует в этом году запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом, как пишет "Российская газета", рассказал на Гайдаровском форуме замглавы ведомства Олег Качанов. Российских водителей будут лишать прав за три нарушения

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", — приводит издание его слова.

По его словам, в этом году приложение планируется запустить в экспериментальном режиме в ряде российских субъектов — Качанов не стал уточнять, в каких именно.

Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами кабинетм министров. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ.

В конце августа сообщалось, что соответствующее приложение уже разработано и проходит сертификацию.

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