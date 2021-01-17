МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал недостоверной информацию об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой, говорится в заявлении фонда.

Ранее СМИ сообщили, что надзорное ведомство Бразилии отказалось регистрировать в экстренном порядке вакцину "Спутник V".

При этом на сайте регулятора по санитарному надзору Бразилии говорится, что орган отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины из-за несоблюдения отдельных требований. Уточнялось, что запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям. РФПИ сообщил о 1,5 миллиона вакцинированных "Спутником"

"В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", — заявили в РФПИ.

В фонде пояснили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации. Конгресс Бразилии также одобрил закон, находящийся на рассмотрении в Сенате Бразилии, который в случае принятия позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию, отметили в фонде.

В РФПИ обратили внимание СМИ, "что в рамках ведущейся против вакцины "Спутник V" дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки". РФПИ "просит журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений". Мясников заявил о "стене абсолютного непонимания" лечения COVID дома

Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.

Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация ещё в двух странах.