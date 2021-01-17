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Один россиянин погиб в результате крушения сухогруза в Турции
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В береговой охране Турции сообщили РИА Новости, что из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin было двое россиян, подтверждена гибель одного человека, шестеро... ПРАЙМ, 17.01.2021
россия, транспорт, турция, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В береговой охране Турции сообщили РИА Новости, что из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin было двое россиян, подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены.
Ранее МИД Украины подтвердило информацию о том, что на борту затонувшего в Турции сухогруза Arvin находились десять украинских граждан. Турецкие власти ранее сообщили о четырех погибших и шести спасенных моряках.
"Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян. Разные цифры по погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия. Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет.