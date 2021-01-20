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Минэнерго рекомендует компаниям наращивать запасы бензина
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Минэнерго РФ направило нефтяными компаниям рекомендации по наращиванию запасов бензина до уровня 1,8 миллиона тонн к маю за счет увеличения загрузки НПЗ, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 20.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ направило нефтяными компаниям рекомендации по наращиванию запасов бензина до уровня 1,8 миллиона тонн к маю за счет увеличения загрузки НПЗ, говорится в сообщении ведомства.
"Для сохранения стабильной ситуации с топливообеспечением субъектов Российской Федерации в период ремонтов технологического оборудования на НПЗ и высокого спроса на моторное топливо в весенний период 2021 года Минэнерго России подготовило и направило в адрес нефтяных компаний рекомендации по наращиванию объема запасов автомобильного бензина до уровня 1,8 миллиона тонн к маю 2021 года за счет увеличения загрузки НПЗ", — сообщило Минэнерго.
По данным министерства, на 17 января эти запасы составляли 1,2 миллиона тонн. В Минэнерго добавили, что вскоре ожидается плановое постепенное наращивание объема товарных запасов бензина при полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка. Работа основных поставщиков-производителей топлива на внутреннем рынке ведется в штатном режиме.