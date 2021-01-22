МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок новых легковых автомобилей в целом по стране показал падение на 8%, при этом в ряде федеральных округов ситуация была лучше, чем в целом по стране, пишет агентство "Автостат". Эксперты дали прогноз, когда в России закончится дефицит автомобилей

На Дальнем Востоке рынок вырос на 9%, в остальных округах рынок понизился. В Сибири, Поволжье, а на Урале и Юге падение оказалось меньше — от 3% до 7%, в Северо-Западном ФО рынок упал сильнее, на 9%.

Наиболее сильным падение авторынка стало в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах — в каждом из них на 13%.

Если рассматривать крупнейшие российские мегаполисы, то в Москве и Петербурге падение также двузначное — 17% и 10% соответственно.

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что в регионах, где в период начала пандемии меньше закрывалось автосалонов, также меньше было последствий от коронавируса, и рынки чувствовали себя лучше.

"Там же, где закрытия автоцентров были масштабные, провал рынка был наиболее глубокий. Там рынки упали существенно ниже, чем в целом по России", — отметил он.

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