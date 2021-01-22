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Россия и Венгрия заключили договор на поставку "Спутника V"
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. Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. "Национальным... ПРАЙМ, 22.01.2021
спутник v, венгрия, россия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
"Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа", — сказал Сийярто по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в Москве.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.