МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

"Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа", — сказал Сийярто по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в Москве. Президент Аргентины привился вакциной "Спутник V"

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.