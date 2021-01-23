МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

В интервью изданию Financiero предприниматель Алехандро Косси из мексиканского штата Веракрус заявил, что приобрел 2 миллиона доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке. Источники РИА Новости в секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной. РФПИ сообщил о 1,5 миллиона вакцинированных "Спутником"

"РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 миллионов доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в комментарии РФПИ.

"Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины "Спутник V" дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки. Пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и просит журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений", — добавили в фонде.

Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris. "Свободы в торгах нет". По какому признаку разделят инвесторов

Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.

На следующей неделе власти Мексики ожидают поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" объемом 400 тысяч доз и начала централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.