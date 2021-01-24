2021-01-24T07:26:54+03:00
2021-01-24T07:26:54+03:00
2021-01-24T07:26:54+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210124/832875830.html
Американец умер через несколько часов после прививки от COVID
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщает офис шерифа калифорнийского... ПРАЙМ, 24.01.2021
коронавирус, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
https://1prime.ru/images/83236/53/832365339.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/53/832365339.jpg
https://1prime.ru/images/83236/53/832365338.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/53/832365338.jpg
https://1prime.ru/images/83236/53/832365326.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/53/832365326.jpg
https://1prime.ru/sience/20210123/832875000.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер.
"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", — говорится в сообщении офиса в Facebook. Скончавшийся получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа.
Отмечается, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование ведется на местном, федеральном уровне и уровне штата.
Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer.
Читайте также:
Голикова дала рекомендацию по вакцинации переболевшим COVID