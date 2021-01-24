МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер. Ученые обнаружили у человеческого организма "память" на коронавирусы

"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", — говорится в сообщении офиса в Facebook. Скончавшийся получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа.

Отмечается, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование ведется на местном, федеральном уровне и уровне штата.

Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer.

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