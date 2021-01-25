МЕХИКО, 25 янв — ПРАЙМ. Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, которые приняли одну и две дозы препарата разработки Института Гамалеи. Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID

"Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине", — сказал Гарсиа в ходе выступления, которое транслируется на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.

По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы.

Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек и рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

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