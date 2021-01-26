МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер задержан в Москве за незаконное предпринимательство.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий", — сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы. Фабула пока неизвестна.

Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.

Согласно сайту "ЭКОКОМ", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных и других сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.

В интервью Кайзера "Российской газете" от 2019 года отмечалось, что компания на тот момент занималась рекультивацией закрытой свалки "Кучино" в Балашихе и нескольких других объектов в Подмосковье.

Проекты реализованы главным образом в Подмосковье, но также в Вологодской области. В "Кучино" компания установила систему очистки свалочного газа. Благодаря ей, отмечал Кайзер, неприятный запах со свалки в окрестностях "почти исчез".

По словам бизнесмена, с мусорными полигонами в Подмосковье он работает с середины 2000-х, стараясь сократить отставание России от ведущих государств в части захоронения отходов.