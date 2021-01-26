МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" в январе в среднем нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам пресс-служба группы.

"В среднем рост экспортных поставок по сравнению с январем прошлого года составил 35%", — говорится в сообщении.

"В январе 2021 года, по оперативным данным на 24 января 2021, благодаря благоприятной конъюнктуре рынка Nord Pool, произошло увеличение экспорта по направлению "Финляндия" на 26% относительно 2020 года и "страны Балтии" на 64%. На увеличение объемов поставки повлияли ценовые факторы…, а также схемно-режимные и климатические факторы: снижение выработки ВЭС; температурный фактор (температура близка или ниже климатической нормы)", — пояснили в пресс-службе.

Экспорт электроэнергии "Интер РАО" за девять месяцев 2020 года снизился на 38,7% в годовом выражении и составил 8,445 миллиарда кВт.ч.