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"Интер РАО" нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35%
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"Интер РАО" в январе в среднем нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам пресс-служба группы. "В... ПРАЙМ, 26.01.2021
электричество, интер рао, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" в январе в среднем нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам пресс-служба группы.
"В среднем рост экспортных поставок по сравнению с январем прошлого года составил 35%", — говорится в сообщении.
"В январе 2021 года, по оперативным данным на 24 января 2021, благодаря благоприятной конъюнктуре рынка Nord Pool, произошло увеличение экспорта по направлению "Финляндия" на 26% относительно 2020 года и "страны Балтии" на 64%. На увеличение объемов поставки повлияли ценовые факторы…, а также схемно-режимные и климатические факторы: снижение выработки ВЭС; температурный фактор (температура близка или ниже климатической нормы)", — пояснили в пресс-службе.
Экспорт электроэнергии "Интер РАО" за девять месяцев 2020 года снизился на 38,7% в годовом выражении и составил 8,445 миллиарда кВт.ч.