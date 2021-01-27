МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пшеничная мука в России с 19 по 25 января продолжила дорожать, цены на сахар и яйца снизились, кроме того, подсолнечное масло снова подешевело после двух недель роста цен, следует из материалов Росстата. Росстат назвал уровень инфляции в России в первые дни 2021 года

"Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,5%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 15 субъектах — на 1-4,1%. В 16 субъектах цены выросли на 0,1-0,8%, в четырех субъектах — на 0,9-4,3%. В 13 субъектах цены не изменились", — говорится в сообщении статистического ведомства. С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%.

Куриные яйца на минувшей неделе в среднем по стране подешевели на 0,2%, в 29 регионах — на 0,1-0,9%, в 17 субъектах — на 1-4,6%. В шести регионах цены не изменились, в 25 субъектах яйца подорожали на 0,1-1%, в восьми — на 1,1-4,6%. Неделей ранее яйца также подешевели (на 0,7%, снижение цен произошло после 17 недель роста), с 1 по 11 января стоимость повысилась на 0,3%. Огурцы и помидоры в России за ноябрь подорожали более чем на треть

"Цены на масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации снизились на 0,1%", — добавляет Росстат. В 28 регионах масло подешевело на 0,1-0,9%, в семи субъектах — на 1-6,2%. В 20 регионах цены не изменились.

При этом в 17 регионах цены на масло выросли на 0,1-1%, в 13 — на 1,1-3,3%. С 1 по 11 января и с 12 по 18 января цены на подсолнечное масло в РФ росли по 0,1%, с 22 по 28 декабря они снижались на 0,7%.

Пшеничная мука с 19 по 25 января в России подорожала на 0,6% (неделей ранее — на 0,4%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,3% (против 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2% (против 0,3%), вермишель — на 0,5% (против 0,3%). Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов в России

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились (неделей ранее они снизились на 0,1%). Рис подорожал на 0,1% (неделей ранее — на 0,3%), гречневая крупа — на 0,2% (неделей ранее — снижение на 0,2%), цены на пшено не менялись (минус 0,2% на предыдущей неделе).

Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры — до 2% с 3,5%, однако резко ускорился рост цен на огурцы — до 2,4% с 0,2%, следует из данных Росстата.

В свою очередь на минувшей неделе картофель подорожал на 1,7% (с 12 по 18 января — на 2,1%), свежая белокочанная капуста — на 0,6% (против 0,1%), репчатый лук — на 1,3% (против 0,8%), морковь — на 2,2% (против 1,9%), яблоки — на 0,9% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 19 по 25 января увеличились в среднем на 1,4%, неделей ранее рост составлял 1,2%.

С 19 по 25 января также выросли цены на мясо кур и черный чай (на 0,5%), сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, маргарин, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель (на 0,2%).

Цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль повысились на 0,1%. Стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, баранина и печенье — на 0,1%. Цены на говядину и шоколадные конфеты не изменились.

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