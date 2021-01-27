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Более 50 тысяч московских организаций получили поддержку властей
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Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки правительства Москвы с начала пандемии, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир... ПРАЙМ, 27.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв —ПРАЙМ. Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки правительства Москвы с начала пандемии, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
"Более 50 тысяч организаций воспользовались в той или иной степени мерами поддержки. Это касается и отсрочек, и дополнительных выплат грантов, и льготного кредитования в том числе", — сказал Ефимов в эфире "России 24".