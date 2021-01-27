МОСКВА, 27 янв —ПРАЙМ. Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки правительства Москвы с начала пандемии, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Более 50 тысяч организаций воспользовались в той или иной степени мерами поддержки. Это касается и отсрочек, и дополнительных выплат грантов, и льготного кредитования в том числе", — сказал Ефимов в эфире "России 24".