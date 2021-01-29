МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Инвестиционный комитет Башкирии одобрил представленные генеральным директором Башкирской содовой компании (БСК) Эдуардом Давыдовым крупные инвестпроекты на 60 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании. БСК надеется, что для производства соды сырья на горе Шахтау хватит еще на 35 лет

Основным из них является проект БСК по увеличению мощности производства гранулированного хлористого кальция до 100 тысяч тонн в год. "Реализация данного проекта позволит не только обеспечить отечественный рынок востребованной продукцией (гранулированный хлористый кальций, противогололедный реагент, хлорид натрия), но и решить вопрос с утилизацией отходов содового производства", — отметил Давыдов.

Еще один проект предполагает строительство производства мембранного каустика мощностью 240 тысяч тонн в год по хлору. По словам главы БСК, переход на современную мембранную технологию имеет ряд преимуществ – сокращение энергозатрат, улучшение экологической составляющей, высокое качество получаемых продуктов, удобство эксплуатации проекта.

В БСК также планируют наладить производство по переработке отработанной резины объемом 23,5 тысяч тонн в год. Из изношенных автомобильных шин будут производить резиновый гранулят (крошку) и резиновый криогенный порошок на экспорт.

Давыдов представил ряд перспективных инвестиционных инициатив на среднесрочную перспективу и обратился к руководству региона с просьбой о содействии в реализации представленных проектов. После их включения в перечень приоритетных компания сможет также рассчитывать и на получение субсидий из федерального бюджета.