МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", — сказал посол агентству IRNA. РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V"

По его словам, в рамках договорённостей с РФПИ, до 4 февраля в Иран будет отправлена партия вакцины.