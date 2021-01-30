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Иран заключил с Россией договор по вакцине "Спутник V"
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Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "После... ПРАЙМ, 30.01.2021
спутник v, россия, иран, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", — сказал посол агентству IRNA.
По его словам, в рамках договорённостей с РФПИ, до 4 февраля в Иран будет отправлена партия вакцины.