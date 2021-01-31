МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ограничения парковки на центральных улицах Москвы начнут снимать ночью, к 6.00 понедельника парковка будет снова доступна, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее сообщалось, что по требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города.

"Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.