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Дептранс сообщил, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы
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Ограничения парковки на центральных улицах Москвы начнут снимать ночью, к 6.00 понедельника парковка будет снова доступна, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее... ПРАЙМ, 31.01.2021
парковка, москва, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ограничения парковки на центральных улицах Москвы начнут снимать ночью, к 6.00 понедельника парковка будет снова доступна, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что по требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города.
"Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.