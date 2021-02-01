МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. Кассовые сборы российских кинотеатров резко сократились в 2020 году

По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 81,7 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 79,5 миллиона рублей.

На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 39 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров отечественная военная драма "Зоя" с Анастасией Мишиной со сборами 31,5 миллиона рублей за выходные.

Читайте также:

Фонд кино назвал самые успешные фильмы 2020 года