МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе 2021 года выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 101,2 миллиона тонн, сообщила компания.

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило 29 января говорил, что за 27 дней января РЖД зафиксировали рост погрузки на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ожидают такой же рост по итогам всего месяца. По итогам всего 2021 года компания ожидает рост погрузки на 1,6%. Как понять, что обвал доллара уже начался

Погрузка на сети РЖД в декабре 2020 года выросла на 0,3% в годовом выражении — до 107 миллионов тонн. По итогам всего 2020 года погрузка снизилась на 2,7% – до 1 миллиарда 243,6 миллиона тонн.

Грузооборот за январь 2021 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211,6 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,7%, до 269,6 миллиарда тонно-километров.

Выросла, в частности, погрузка каменного угля (на 5,2% — до 30,8 миллиона тонн), кокса (на 4,4% — до 0,9 миллиона тонн), лома черных металлов (на 39% — до 0,9 миллиона тонн), химических и минеральных удобрений (на 10,6% — до 5,7 миллиона тонн), лесных грузов (на 9,4% — до 3,4 миллиона тонн), зерна (в 1,7 раза — до 2,7 миллиона тонн), цветной руды и серного сырья (на 5,3% — до 1,6 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 8,4% — до 2,3 миллиона тонн), а также остальных грузов, в том числе в контейнерах (на 3% — до 8 миллиона тонн). Электроника подорожает: есть ли смысл покупать ее сейчас

Снижение отмечено в погрузке нефти и нефтепродуктов (на 9,6% — до 18 миллионов тонн), железной и марганцевой руды (на 2,9% — до 9,8 миллиона тонн), черных металлов (на 10,8% — до 5,7 миллиона тонн), цемента (на 0,1% — до 1,2 миллиона тонн), строительных грузов (на 3,8% — до 8,1 миллиона тонн), химикатов и соды (на 5,9% — до 2,1 миллиона тонн).