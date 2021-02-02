МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Путин высказался о мерах борьбы с коронавирусом

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до 1 февраля 2021 года включительно в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

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