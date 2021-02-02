МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, почти не изменился за год, снизившись на 0,5% и по итогам декабря составив 70,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5% и составил 70,3 тысячи рублей (в декабре 2019 года — 70,7 тысячи рублей)… Отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 году", — отметили в бюро.

В региональном разрезе самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита зафиксирован в Москве (149,8 тысячи рублей), Московской области (113,1 тысячи), Санкт-Петербурге (92,1 тысячи), Приморском (82,9 тысячи) и Хабаровском (80,1 тысячи) краях. В противоположность этому, наименьшее значение показателя было отмечено в Алтайском крае (47,7 тысячи рублей), Челябинской (49,4 тысячи) и Кемеровской (51,4 тысячи) областях, а также в Пермском крае (51,7 тысячи). Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

При этом наиболее серьезную динамику снижения индикатора и, соответственно, роста доступности ипотеки демонстрируют Ставропольский край (-12,9%), а также Нижегородская (-8,8%), Иркутская (-8%), и Волгоградская (-7%) области. В Москве показатель за год снизился на 5,4%. Напротив, увеличение показателя рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки) было зафиксировано, в особенности, в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%), Санкт-Петербурге (+4,8%) и Самарской области (+3,7%).

Показатель рекомендованного семейного дохода — индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортно для заемщика соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной третьей.