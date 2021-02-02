МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минстрой РФ предложил сократить число обязательных требований в строительстве в России на 3,8 тысячи пунктов стандартов и сводов правил, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем России выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве", — отмечается в сопроводительных материалах к проекту постановления. Эксперт рассказал, какая недвижимость сейчас приносит доход

В частности, в нем указывается, что планируется сократить перечень пунктов, дублирующих требования пожарной безопасности (на 105 пунктов). Кроме того, Минстрой предлагает исключить избыточные требования.

Предполагается, что проект постановления вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

В июле правительство РФ подписало постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина о том, что при возведении медцентров "СНиПы-хрипы" нужно "зачистить", так как они затягивают строительные работы.