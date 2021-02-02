МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Крупный инжиниринговый немецкий холдинг Siemens Energy объявил о сокращении шестой части своего персонала газового и энергетического подразделения. Как пишет Bloomberg, это происходит из-за перехода на зеленую энергетику во всем мире.

Уже до конца 2025 финансового года компания ликвидирует около 7,8 тысячи рабочих мест. Из них порядка трех тысяч — на территории Германии. Еще 1,7 тысячи — в США.

Три четверти массовых увольнений придется на административно-управленческий аппарат, а также на отделы продаж.

"Рынок энергетики существенно меняется, что открывает новые возможности, но в то же время ставит перед нами большие задачи", — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Кристиан Брух.

Отмечается, что в подразделениях газа и энергетики Siemens Energy работают около 46 тысяч человек.