МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Доля гостей, которые совершали транзакции в ресторанах Москвы в ночное время, на предыдущей неделе (с 25 по 31 декабря) выросла до 5,7%. Еще в начале года этот показатель составлял 4%, пишет РБК со ссылкой на исследование "СберИндекс".

В январе прошлого 2020 года года показатель составлял 5,6%.

Напомним, что 27 января правительство Москвы и мэр Сергей Собянин отменили ограничение на ночную работу баров, кафе и ресторанов в столице. Как отмечается в исследовании, средний чек в кафе и ресторанах на последние выходные января вырос на 59% по сравнению с началом года. Это 1264 рубля.

За аналогичный период 2020 года средний чек составлял 1176 рублей.

Помимо расходов и транзакций в ресторанах, выросла и доля заказов такси ночью: с 14,9% до снятия ограничений до 15,2% после их отмены. Но этот показатель не догнал отметки января 2020 года: 17,5%.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь ограничения на работу общепита сняли на два дня позже — 29 января. В Петербурге доля клиентов, кто совершал транзакции после 23:00, выросла до 6,6%. В начале 2021 года этот показатель был на уровне 4,8%, в январе 2020 года — 8,3%. Средний чек вырос до 798 рублей, в начале года он был 600 рублей. А вот на спросе на такси, поясняют аналитики, отмена ограничений не повлияла.