МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Автомобильный двигатель, разработанный в рамках проекта "Кортеж" для семейства автомобилей правительственного класса Aurus, является лучшей силовой установкой для машин, созданной в России, – именно поэтому её решили взять за основу нового авиамотора, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

"Можно только похвалить НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) и Минпромторг России, обеспечивших освоение современных технологий создания автомобильного двигателя. Ведь почему для проекта конверсии выбрали двигатель "Кортежа"? Да потому что он лучший из всех, что производятся в нашей стране", — сказал он. Aurus планирует выпуск автомобилей на водороде

Ученый отметил, что осенью 2020 года специалисты ЦИАМ испытали данную двигательную установку в термобарокамере, посмотрели, как она работает на высоте. В этом году двигатель будут "примерять" на самолет. В качестве платформы на данном этапе испытаний могут быть использованы Як-18Т и Як-52.

"У нас пока нет задачи полететь, планируем сделать пробежки, посмотреть вибрации. Перед первым полетом нужно провести большой комплекс испытаний. Это целая история – чтобы двигатель стал авиационным, серийным", — пояснил Гордин.

Ранее директор ЦИАМ заявлял РИА Новости о проведении в России научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный. По его словам, основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Эксперт объяснила, почему беременные не дождутся новых пособий

По словам Гордина, автомобильные двигатели — крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.

В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.