МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мошенники останавливают машины и убеждают потенциальных жертв в поломке транспортного средства, предлагая сделать ремонт на месте. Об этом рассказал в Facebook заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин. Эксперт предложил решение проблемы мошеннических звонков от имени банков

"На ТТК (Третье транспортное кольцо, прим. ред.) был обнаружен остановившийся белый Фольксваген Тигуан и чёрный Рено. Около Фольксвагена с открытым капотом стояли мужчина и женщина. Патруль остановился, чтобы разобраться в ситуации и помочь. Мужчина немедленно запрыгнул в чёрный Рено с нечитаемыми номерами и скрылся", — пишет Евсин.

Как уточнила жертва, мошенник остановился перед ее машиной, подбежал и сообщил, что из автомобиля идет дым, попросив открыть капот. После того, как женщина открыла капот, аферист произвел некие манипуляции, и дым действительно пошел.

Преступник стал убеждать женщину, что авто может загореться, предлагая поменять датчик входного коллектора. Мошенник утверждал, что нужная запчасть как раз есть у него с собой. За "помощь" мужчина просил 7 тысяч рублей. В этот момент подъехал патруль ЦОДД, после чего злоумышленник скрылся, не дождавшись оплаты. Его разыскивает полиция. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

"Патрульные ЦОДД успокоили напуганную женщину и пояснили, что это был обман. Проверили в присутствии водителя исправность ТС — машина была полностью исправна", — сказал Евсин.

Сообщается, что жертвами таких преступлений становятся преимущественно женщины. Преступники действуют внезапно, стараясь, введя в заблуждение пострадавших, получить доступ к подкапотному пространству.

Чаще всего аферисты получают эффект дыма из-под капота, брызгая маслом на горячий двигатель. Мошенники могут предложить проехать в автосервис, вовлеченный в преступную схему. Там автомобилисту выставляют ложный счет.

Читайте также:

Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге