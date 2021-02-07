В ЦОДД рассказали, каких аферистов стоит бояться женщинам
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мошенники останавливают машины и убеждают потенциальных жертв в поломке транспортного средства, предлагая сделать ремонт на месте. Об этом рассказал в Facebook заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин.
"На ТТК (Третье транспортное кольцо, прим. ред.) был обнаружен остановившийся белый Фольксваген Тигуан и чёрный Рено. Около Фольксвагена с открытым капотом стояли мужчина и женщина. Патруль остановился, чтобы разобраться в ситуации и помочь. Мужчина немедленно запрыгнул в чёрный Рено с нечитаемыми номерами и скрылся", — пишет Евсин.
Как уточнила жертва, мошенник остановился перед ее машиной, подбежал и сообщил, что из автомобиля идет дым, попросив открыть капот. После того, как женщина открыла капот, аферист произвел некие манипуляции, и дым действительно пошел.
Преступник стал убеждать женщину, что авто может загореться, предлагая поменять датчик входного коллектора. Мошенник утверждал, что нужная запчасть как раз есть у него с собой. За "помощь" мужчина просил 7 тысяч рублей. В этот момент подъехал патруль ЦОДД, после чего злоумышленник скрылся, не дождавшись оплаты. Его разыскивает полиция.
"Патрульные ЦОДД успокоили напуганную женщину и пояснили, что это был обман. Проверили в присутствии водителя исправность ТС — машина была полностью исправна", — сказал Евсин.
Сообщается, что жертвами таких преступлений становятся преимущественно женщины. Преступники действуют внезапно, стараясь, введя в заблуждение пострадавших, получить доступ к подкапотному пространству.
Чаще всего аферисты получают эффект дыма из-под капота, брызгая маслом на горячий двигатель. Мошенники могут предложить проехать в автосервис, вовлеченный в преступную схему. Там автомобилисту выставляют ложный счет.
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