МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне в январе стали меньше покупать сахара — продажи по сравнению с декабрем снизились на 12%, пишут "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" по итогам обработки 44 миллиона чеков в сутки с миллиона онлайн-касс в стране. В Минэкономики дали прогноз по инфляции на февраль

Аналогичная ситуация и с подсолнечным маслом — его реализация упала на 19%, при этом средняя стоимость выросла, однако в рамках тех пределов, которые ранее были оговорены с производителями.

Как пояснили эксперты, январь традиционно уступает в объемах продаж декабрю. Часть базовых продуктов питания, которые люди купили в конце года, в том числе про запас, еще не закончились. Тем не менее, практически по всем основным категориям продовольственных товаров фиксируется увеличение объема покупок. За время пандемии большая доля потребительского интереса "перетекла" из общепита в торговлю — россияне стали больше продукции приобретать в магазинах и готовить дома, а значит, активнее закупать ее впрок.

В начале декабря прошлого года власти активно заговорили о высоком росте цен на базовые продукты — таких, как мука, макароны, сахар, масло и другие. Первым проблему обозначил президент Владимир Путин, поручив правительству сформулировать меры, способные притормозить резкий скачок цен. 16 декабря торговля, производители, Минсельхоз и Минпромторг договорились об их стабилизации. Изготовители и розница обязались продавать сахар-песок по 36 и 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за литр.

Растущие цены на продукты обсуждали на самом высоком уровне, пояснил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Дискуссия создала определенный тревожный фон, поэтому часть покупателей все же поддалась паническим настроениям. Люди начали закупать впрок некоторые товары.

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