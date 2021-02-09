2021-02-09T13:35:48+03:00
2021-02-09T13:35:48+03:00
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МЭР назвало условие, при котором возможна господдержка офшорных компаний
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Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим... ПРАЙМ, 09.02.2021
минэкономразвития рф, офшоры, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.
"Мы исходим из того, что там у нас все наши меры поддержки, — это, как правило, субсидирование процентных ставок, — они привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, — мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места", — сказал он.
"Потому что, в конечном итоге, цель наших программ — это поддержать занятость и заработные платы людей. Поэтому здесь мы помогаем не собственникам, — здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы", — добавил министр.