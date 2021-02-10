МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи"" вошел в шорт-лист претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм", сообщается на сайте киноакадемии. Назван лидер кинопроката в России и СНГ в выходные

Ранее "Дорогие товарищи"" Кончаловского победили на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", стали главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Картина также получила спецприз жюри Венецианского фестиваля. Кончаловский получил награду кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу на этой картине.

Всего 93 страны подали заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" на 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США.

Кроме того, американо-норвежский фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского включен в шорт-лист претендентов на "Оскар" в категории "лучший документальный фильм".

Черно-белый документальный фильм, исполнительным продюсером которого является Хоакин Феникс, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.

В категорию "лучший документальный фильм" члены киноакадемии включили десять картин, включая фильм режиссера Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс.

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