МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Более 40% российских таксистов предпочитают работать в светлое время суток и лишь 7% — исключительно по ночам, при этом большинство водителей старается работать не больше 8-10 часов в день или делать перерывы, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса онлайн-заказа такси "Ситимобил" по итогам проведенного компанией исследования. ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" по покупке активов группы "Везет"

В рамках исследования, проведенного среди 29 тысяч водителей, "Ситимобил" изучил режим работы водителей такси, подключённых к сервису, и выяснил, в какое время дня они предпочитают работать и почему.

"Вопреки распространенным представлениям о работающих по ночам без сна таксистах, любителей крутить баранку в светлое время дня оказалось больше – около 44%. Такие водители используют различные комбинации: день+вечер/ утро+день/ утро+день+вечер. Водители-жаворонки, начинающие работать утром, выходят на линию с 4 до 8 утра. Такие водители отрабатывают 10-12 часовую смену с небольшим перерывом на обед", — рассказали в компании по результатам исследования.

Исследование показало, что в темное время суток работает 24% водителей, при этом каждый девятый водитель выполняет заказы только вечером, 7% — абсолютные совы, то есть работают только по ночам. Остальные водители работают, миксуя ночь с вечером или ночь с утром. "Водители-совы не любят пробки и суету: днем они либо спят, либо занимаются личными делами, а ночью выходят на линию", — отметили в компании. Там добавили, что 32% водителей не имеют постоянного графика – работают в разное время суток в зависимости от личных дел, настроения и других факторов.

В ходе исследования все опытные водители отмечали, что на выбор их текущего графика работы они потратили в среднем от 1 года до 3 лет. "За это время они изучили на личном опыте длинные и короткие поездки, аэропортовые поездки, областные поездки. Кто-то из опрошенных водителей вначале даже вёл тетрадки со своими доходами и поездками", — уточнили в компании. Цены на такси в России вернулись к доковидному уровню

Там отметили, что у водителей есть представление о том, сколько они хотят зарабатывать "чистыми" за 8-10 часовую смену в экономе (до вычета аренды машины и бензина), и исходя из этого составляют график, чтобы выполнять эту норму.

При этом все водители вначале пробовали работать дольше, чтобы понять, в какое время им комфортнее работать. Но большинство предпочитают работать не больше 8-10 часов в день или делать перерывы, показал опрос.

Водители также рассказали, что плохое настроение от пассажиров сказывается на активности работы таксиста. "Если с водителем ехал неприятный пассажир – грубо вел себя с водителем, был в состоянии алкогольного опьянения, был грязным или неопрятным, пытался нарушить правила (провезти ребенка без детского кресла, не пристегивался и т.д.), то водитель после такой поездки часто делает значительный перерыв или вообще уходит с линии до конца дня, так как рабочий настрой испорчен", — рассказали в "Ситимобиле".

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