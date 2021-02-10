МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В России электроника с начала года подорожала в зависимости от категории товара на 5-20%, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. Крупные корпорации заговорили о дефиците техники из-за нехватки чипов

По его словам, техника начала расти в цене еще в 2020 году и продолжит в дальнейшем.

В компании "Марвел-Дистрибуция" пояснили, что сейчас на мировом рынке наблюдается дефицит основных компонентов для электроники — матриц, памяти, экранов, особенно видеокарт.

При этом 80% этих деталей производится в Китае. Производство снизили в первую волну распространения коронавируса в начале прошлого года, и сразу его нарастить не получается.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что ввоз электроники в Россию упал еще в IV квартале прошлого года — из-за дефицита деталей. Сейчас в КНР новогодние праздники, и производство приостановлено. Поэтому большая часть поставок электроники поступит только в марте-мае.

По словам Муртазина, в самом Китае закупочные цены на электронику уже поднялись на 10-15%, а проблемы с логистикой добавляют еще 2-3% к цене. Ожидается, что в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10% до 40% в течение текущего года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40-50%.

В "Марвел-Дистрибуция" не ожидают роста цен на смартфоны как минимум до конца марта. Крупнейшие производители, занимающие 85% рынка, определяют их не менее чем на квартал. Как отметили в компании, можно сейчас наблюдать, что задерживается выпуск новинок, однако острого дефицита гаджетов, чтобы на полку нечего было поставить, сейчас нет.

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