БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит, возникший на рынке полупроводников, может замедлить в нынешнем году восстановление производства автомобилей в мире, заявил РИА Новости старший экономист ING Рико Луман. Эксперты назвали склонные к поломке в мороз детали автомобиля

"Я думаю, это может замедлить восстановление производства автомобилей в 2021 году", — сказал он о последствиях дефицита полупроводников для производителей машин в ЕС и мире.

Автомобильный рынок серьезно пострадал из-за борьбы с распространением коронавируса. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила, что продажи новых легковых машин в Европейском союзе в ушедшем году упали на 23,7% из-за пандемии. Причем в 2020 году произошло самое сильное годовое падение спроса в ЕС с момента начала ведения статистики. При этом продажи машин в союзе будут восстанавливаться и вырастут на 10% по итогам 2021 года, считает ACEA.

Спрос на полупроводники растет в результате цифровизации экономики, а в автомобильной промышленности микросхемы все чаще используются в системах помощи водителю и системах связи, а также для производства электромобилей, сказал Луман.

Ранее отмечалось, что задержки с поставками полупроводников вызваны, в частности, тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на машины из-за коронавируса. Какие запреты ждут автовладельцев с 1 июня

Поставщикам необходимо расширяться после неожиданного всплеска спроса, констатировал эксперт ING. Сроки отгрузки полупроводников увеличились вдвое, в то время как производители часто по-прежнему следуют принципу доставки по мере надобности. Обратная сторона этого становится сейчас очевидной, сказал он. Однако ситуация с дефицитом поставок полупроводников не однородна: в различных регионах и у различных компаний она может быть не одинаковой, поскольку многое зависит от контрактных обязательств и приоритетов самих компаний.

"Ожидается, что поставки могут вернуться к требуемому уровню в течение второго квартала", — считает эксперт.

При этом очевидно, что обеспечение поставок полупроводниками все чаще становится полем конкурентной борьбы для автопроизводителей, как и скорость перехода на электромобили, создание которых требует намного больше полупроводников, отметил эксперт.