Coca-Cola начнет использовать бумажные бутылки
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Coca-Cola намерена летом текущего года впервые реализовать напиток своего производства в бумажной бутылке, сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что "инновационный формат упаковки" будет протестирован в Венгрии, в нем будет продаваться напиток на растительной основе Adez. Первый в истории напиток компании в бумажной бутылке смогут приобрести всего две тысячи потребителей.
"Испытания прототипа бумажной бутылки запланированы в Венгрии во втором квартале 2021 года. Две тысячи бутылок AdeZ объемом 250 мл будут предложены потребителям одним из самых быстрорастущих продуктовых интернет-магазинов Венгрии", — говорится в заявлении на сайте Coca-Cola Europe.
Coca-Cola еще в прошлом году представила в Брюсселе прототип своей бумажной бутылки, однако теперь проект перейдет в "решающую фазу потребительского тестирования". Цель состоит в том, чтобы определить, как такая упаковка справляется со своими функциями и какова реакция потребителей.
По словам самой компании, нынешний прототип бумажной упаковки, разработанный совместно с датским стартапом Paboco (Paper Bottle Company), все еще содержит небольшую долю пластика, но в дальнейшем от пластикового слоя внутри бутылки планируется отказаться.
Как отмечают в Coca-Cola, компания стремится к реализации своей стратегии World Without Waste ("Мир без отходов").
https://1prime.ru/business/20210213/833036079.html